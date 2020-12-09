Смоленские таможенники вернули 18 тонн яблок в Беларусь. Фото: pixabay.com.

6 и 7 декабря на 454 км автодороги «М1» сотрудники Управления Россельхознадзора по Смоленской области запретили ввоз 18 тонн яблок.

При проверке продуктов из Республики Беларусь выяснилось, что место происхождения яблок по документам не совпадало с местом происхождения, указанным на маркировочных этикетках.

Из-за этого нарушения фрукты возвращены в Беларусь, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее смоленские таможенники вернули в Беларусь подозрительную продукцию.