Учитель из Смоленска победила во Всероссийском профессиональном конкурсе. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Учитель из Смоленска Ирина Лавринова победила в I Всероссийском конкурсе молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии - 2020. Смолянка заняла первое место в номинации «Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Ирина уже 10 лет работает в Центре образования для детей с особыми потребностями в обучении. Ее подопечные - это люди с ОВЗ, которые осваивают программу с помощью электронного обучения и дистанционных технологий.

Участие в конкурсе включало в себя три этапа. Сначала конкурсанты защищали специально подготовленную научную статью, затем представляли исследовательский проект, на третьем этапе презентовали доклады.

- Победа в конкурсе для меня очень приятна и важна – это подтверждение того, что практическая работа, которую я веду на протяжении многих лет, востребована, интересна и имеет научный потенциал, - рассказала Ирина Лавринова.

Стоит отметить, что в Смоленской области открыты 18 классов для детей с задержкой психического развития, а также 3 класса для детей с тяжелыми нарушениями речи, 8 – для слабовидящих ребят, 4 – для детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями интеллекта.

Ранее «КП» писала, что учитель из Вязьмы выиграла в Международном конкурсе «Уроки Победы».