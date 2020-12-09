В Смоленске требуют снести незаконную постройку длиной 19 метров. Фото: pixabay.com.

Специалисты управления земельных отношений обнаружили незаконную постройку в районе дома №36ж в поселке Тихвинка, сообщает пресс-служба администрации города Смоленска.

Сетчатое ограждение длиной 19 метров, бетонные плиты и бетонные столбы расположены в Смоленске с северной стороны земельного участка.

Администрация города потребовала от собственника снести постройки до 18 декабря, иначе демонтаж будет принудительным.

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