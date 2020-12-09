В Смоленске трамвайные пути отремонтируют в Заднепровье. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске приступают к ремонту трамвайных путей на пересечении улиц 12 лет Октября и Фрунзе, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы начнутся утром 10 декабря.

- До окончания работ трамвай №4 будет перевозить пассажиров до железнодорожного вокзала, без заезда в микрорайон «Ситники», - сообщили в администрации.

С улицы Багратиона будут отравляться 1-й и 2-й маршрут (до ост. Заводская и рынка на П. Алексеева соответственно), а 3-ка и 4-ка с ж/д вокзала проедут до Рославльского кольца и рынка на П. Алексеева соответственно.

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