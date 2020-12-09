Смоленские депутаты помогли социальным учреждениям. Фото: пресс-служба Смоленского городского Совета.

Депутат Владимир Рыкалов направил деньги на ремонт кровли школы Заднепровского района, а Александр Верейкин – на замену окон в детском саду, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета.

– Долгие годы в нашей школе протекала крыша, потолки приходилось ремонтировать своими силами. Каждая оттепель или дождь для нас становились огромной проблемой. А в ближайшее время ситуация, наконец, изменится, – рассказали в школе №32 имени С.А. Лавочкина.

На ремонт требовалось около 200 тысяч рублей. Администрация школы обратилась к депутату Смоленского городского Совета по избирательному округу №3 Владимиру Рыкалову, который нашёл возможность помочь. Часть средств на ремонт выделена из бюджета города Смоленска, часть – помощь спонсоров.

– Сейчас здесь ведутся кровельные работы, и уже на следующей недели они должны быть завершены. Я подключился к решению этой проблемы, чтобы дети обучались в сухих и уютных классах, – отметил Владимир Иванович.

В свою очередь, депутат по избирательному округу №17 Александр Верейкин направил деньги на замену шести окон в детском саду №67 «Виктория».

– Здоровью детей стараюсь уделять особое внимание. Теперь зима для воспитанников и педагогов точно будет тёплой,- поделился председатель комиссии по градостроительной деятельности и землепользованию Александр Верейкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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