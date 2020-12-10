Audi на скорости влетела в столб на улице Б. Советская в Смоленске - [ВИДЕО]

Audi на скорости влетела в столб на улице Б. Советская в Смоленске. Фото: Андрей Миронов.

Серьезное ДТП произошло в 23.29 9 декабря. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб напротив здания Арбитражного суда.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в аварии пострадал человек. Прибывшие медики на месте оказали ему помощь и увезли в больницу.

Машина получила серьезные повреждения. На месте аварии работали спасатели и пожарные.

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