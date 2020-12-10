Смолянка получила субсидию на бизнес-проект и потратила деньги. Фото: pixabay.com.

Местной жительнице после подачи заявки было выделено 300 тысяч рублей. Однако, вместо того, чтобы открыть дело по ремонту автомобилей, деньги она направила на личные нужды.

- Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

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