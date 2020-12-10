32 тысячи школьников прошли тест на наркотики. Фото: из архива администрации Смоленской области.

32 тысячи школьников прошли тест на наркотики или 84 процента от общего несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, сообщает администрация региона. Тестирование позволило выявить «факторы риска», чтобы принять меры по борьбе с ними.

В пресс-службе администрации обращают внимание, что тестирование проводилось в регионе третий год подряд и участие в нем добровольное.

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