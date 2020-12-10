В Смоленске детская больница получила 15 новых термометров. Фото: Смоленский городской Совет.

При поддержке реготделения партии «Единая Россия» председатель смоленского городского совета Виктория Макарова передала детской клинической больнице 15 новых бесконтактных термометров. Сотрудники этого медучреждения работают с детьми, которые заболели коронавирусом. Приборы направят в поликлиники областного центра.

- У нас 73 педиатрических участка, конечно, всех обеспечить термометрами сами мы не можем, поэтому такая помощь для нас существенна, - сказала главврач больницы Валентина Олейникова.

Отметим, детская клиническая больница Смоленска имеет семь поликлиник и два стационара. Сейчас на вызовах работает 19 автомобилей, а каждый день проводится более 250 обследований.

Ранее «КП» писала, что смоленские депутаты помогли социальным учреждениям.