8 работникам колхоза в Смоленской области не платили зарплату. Фото: pixabay.com.

С января по ноябрь 2020 года 8 работникам ООО «Колхоз Новосельский», расположенного в Вяземском районе Смоленской области, не платили зарплату, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Задолженность составила более 400 тысяч рублей.

- Прокурорская проверка выявила признаки состава преступления в действиях генерального директора. Решается вопрос об уголовном преследовании, - сообщил представитель ведомства.

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