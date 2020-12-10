В Смоленске постоялец интерната получил 14 лет колонии за убийство. Фото: pixabay.com.

В Смоленске постоялец Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил 14 лет колонии за убийство. 17 июня 2019 года нетрезвый 57-летний мужчина напал на прохожего с ножом.

– Подойдя со спины к ранее незнакомому 42-летнему местному жителю, злоумышленник, беспричинно, нанес ему 2 удара ножом в область шеи, – сообщил подробности дела представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. – Мужчина пытался бежать, но от большой кровопотери упал на пешеходном переходе через дорогу и скончался.

Отбывать наказание мужчина будет в учреждении со строгим режимом.