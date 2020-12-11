В Смоленской области отремонтировали два участка дороги Демидов-Рудня. Фото: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор".

В Смоленской области отремонтировано два участка дороги Демидов-Рудня общей протяженностью 17,4 км. Работы выполнил Смолавтодор в рамках нацпроекта.

В компании отмечают, что на участках выполнено фрезерование старого полотна, уложены два слоя асфальтобетона, проведена досыпка и укрепление обочин, нанесена горизонтальная разметка, установлено барьерное ограждение и дорожные знаки, выполнено устройство остановочных площадок и автобусных павильонов. А пешеходные переходы оборудованы автономными системами освещения.

Ранее «КП» писал, что в Демидовском районе также обновлен участок протяженностью 14,7 км дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское. А всего за год в Смоленской области по нацпроекту отремонтировали более 147 км региональных дорог.

Также в регионе обсудили будущее индустриальных парков. «Феникс» и «Сафоново» ждут большие изменения.