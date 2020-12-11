55-летний мужчина погиб в пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в деревне Благодатная в начале двенадцатого часа ночи 10 декабря. Загорелась одна из комнат трехкомнатной квартиры. К моменту прибытия пожарных из окон виднелись языки пламени.

– Пожарные справились с огнем, но комната сильно выгорела, а сама квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего – мужчины 1965 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее "КП" писала, что жительница смоленского райцентра в четвертый раз устроила пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли женщину и залили тлеющую от сигареты постель.