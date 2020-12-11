Пять детских и спортивных площадок установили в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Промышленном районе Смоленска установили пять новых детских игровых и спортивных площадок, сообщают в пресс-службе администрации областного центра. Так, в сквере «60 лет ВЛКСМ» установили брусья, турники для подтягиваний, перекладину для пресса и другие тренажёры. На улице Попова открыли мини-футбольное поле, а на Соколовского - баскетбольную площадку и тренажёры. Также у дома №17 на Рыленкова, и №24 на проспекте Строителей поставили детские игровые зоны.

Отметим, подобные пространства ранее установили и в других районах Смоленска - на Октябрьской революции, улице Ударников, возле Реадовского парка.

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