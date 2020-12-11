Новая партия вакцины от гриппа поступила в Смоленскую область. Фото: администрация Смоленской области.

Новая партия вакцины от гриппа поступила в Смоленскую область и разослана во все учреждения здравоохранения. Препарат отечественный, без консервантов. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что вакцина подходит для иммунизации детей старше 6 месяцев и взрослых без ограничения возраста.

- В составе вакцины актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидсезон 2020/2021, - сообщили в департаменте.

Напомним, защиту от гриппа уже получили более 386 тысяч смолян, в том числе более 72 тысяч детей.

Ранее "КП" писала, что регион получит дополнительно 19,5 млн рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Средства поступят в регион в ближайшее время.