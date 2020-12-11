Renault Logan загорелся во время движения в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около 05.00 11 декабря на 406 км дороги А-130 в Шумячском районе Смоленской области. Renault Logan вспыхнул во время движения по трассе. Водитель увидел пламя из-под капота, сразу же остановился и выскочил из задымленного авто.

Огонь распространялся быстро и автомобилист не стал пытаться самостоятельно тушить пожар, а вызвал МЧС. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, но машина сильно повреждена.

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