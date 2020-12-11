Сахар подорожал в Смоленской области в четвертый раз. Фото: pixabay.com.

В ноябре цена за килограмм сахара выросла на 9,5 процента. За год этот продукт подорожал в 1,8 раза.

Также ценники изменили и ряд других продуктов. Яйца выросли в цене на 7,6 процента, майонез – на 4,5, чай – на 3,1, мясные консервы - на 2,5, колбасы вареные – на 4,6, куры – на 4,7.

При этом Смоленскстат зафиксировал и снижение цен на некоторые позиции. Так, например, лимоны стали дешевле на 4,0 процента, морковь – на 6,5, а апельсины – на 9,8.

В целом, стоимость минимального набора продуктов выросла на 7,7 процента и теперь составляет 4295 рублей.

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