В Смоленске устранили недостатки на улице Седова после благоустройства. Фото: Смоленский городской Совет.

На улице Седова подрядчики исправили недостатки своей работы после благоустройства территории, сообщает пресс-служба Смоленского горсовета. В ноябре жители этого района пожаловались на изъяны в благоустройстве территории во дворе домов 22а и 24а. Подрядчики разобрали мусорный контейнер и не установили новый. Кроме этого, рабочие разрушили отмостку и бордюр. А у лестницы между домами были повреждены ступени - зимой она превратилась бы в ледяную горку.

- Недостатки в проведенных работах видны невооруженным глазом, и я настаиваю на их устранении, - отметил депутат Максим Баранов во время встречи с подрядной организацией.

После переговоров рабочие отремонтировали отмостку и бордюр, а также переделали лестницу и оградили контейнерную площадку.

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