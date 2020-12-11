Горячую воду могут отключить на 9 улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Горячую воду могут отключить на 9 улицах в Смоленске с 14 по 18 декабря 2020 года, сообщает городская администрация. Смоленсктеплосеть проверит техническое состояние оборудования.

В зону отключения попадают дома по следующим адресам:

Крупской, 69/2, 73, 73А,

Молодежная, 16,

Пржевальского, 6/25, 9/27,

Воровского, 23,

Кирилла-Мефодия, 1,

Ногина, 32,

Урицкого, 3, 5,

проспект Гагарина, 11,

бульвар Гагарина, 2/9, 4, 6.

- При надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов, - напоминают в администрации г. Смоленска.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области очистят воду в 33 населенных пунктах. К 2025 году у 360 тысяч жителей области может улучшиться качество питьевой воды (подробнее).