В Смоленске вышла в свет антология «Поэзии живой Родник»

В книге собраны литературные произведения 103 смоленских авторов. Фото: Смоленская областная Дума.

Книга издана в юбилейный для литературного объединения «Родник» год 40-летия. По сути, составители выполнили завещание Юрия Пашкова, которое он дал незадолго до ухода из жизни. В издании книги помогли председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, а также депутат регионального парламента Ольга Калистратова.

В первую антологию вошли около 500 стихов и прозаических произведений смолян. Издания сразу же передали школам города.

Первым средства на издание книги перечислил спикер регионального парламента Игорь Ляхов.

- Без этой помощи издать антологию было бы затруднительно», - рассказала руководитель литобъединения Любовь Сердечная.

Антология издана в твердом переплете и объединяет творчество многих членов объединения за все 40 лет его существования. В издании несколько разделов. Один из них «Помним. Чтим» представляет произведения ушедших авторов - Юрия Пашкова, Николая Бондарева, Романа Великовского, Михаила Голешева, Веры Ивановой, Анатолия Игнатова, Владимира Лихачева. Эти и другие авторы многое сделали для литературы Смоленского края.

Смоляне могут увидеть и оценить многогранное творчество земляков, увлеченных поэзией и прозой, которые жили и живут на малой родине, уехали в другие города, но продолжают жить и творить сердцем. Тексты даны в авторской редакции. Издание в ближайшее время подарят каждой школе и библиотекам.