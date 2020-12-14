В жутком ДТП на Старой Смоленской дороге пострадали четверо. Фото : Алексей Данилов, ВКонтакте.

ДТП произошло около 22.00 13 декабря в районе поворота на Мальково. На дороге столкнулись «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 2112». Удар оказался таким сильным, что машины превратились в железный фарш. Троих человек забрала скорая, один отделался ушибами.

Чтобы помочь людям выбраться из искореженного метала, понадобилась помощь спасателей.

- Поворот на Мольково сам по себе слепой, «плюс» там нет освещение вообще, - написали автомобилисты в соцсетях.

Ранее «КП» писала о том, что полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Крупской. Погибли 20-летняя девушка и 21-летний парень, водитель был нетрезв.