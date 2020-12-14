Коронавирус обнаружен на 11 территориях Смоленской области. Фото: smolensk.er.ru.

Оперативный штаб опубликовал данные по распространению коронавируса в районах Смоленской области. По данным на 14 декабря 2020 года, положительные тесты получили пациенты на 11 территориях региона. В лидерах – Смоленск и Вязьма, где COVID-19 подтвердился у 103 человек.

Напомним, всего за сутки был выявлен 151 случай.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5769 человек, из них 4353 – в режиме самоизоляции, 1415 – в стационаре.