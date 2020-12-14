Новый арт-объект появится напротив крепостной стены в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Новую иллюминацию начали устанавливать на пешеходной зоне вдоль улицы Дзержинского напротив каскадного водопада. Подсветка похожа на арт-объект, ранее установленной на улице Октябрьской революции. Только вместо арок ее создатели решили напомнить горожанам и туристам о наступающем 2021 годе.

Огромные цифры уже установлены, в ближайшее время на них появятся светодиодные лампочки.

Ранее пешеходная зона была отремонтирована в рамках программы "Комфортная городская среда".