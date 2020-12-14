Зарплаты работникам культуры и педагогам в Смоленске хотят повысить. Фото: из архива администрации Смоленской области.

30 млн рублей направят на повышение зарплат работников культуры и педработникам, сообщает Смоленский горсовет. Средства удалось сэкономить благодаря ранее одобренному Смоленск кредиту на обслуживание муниципального долга на более выгодных условиях.

– Смоленский городской Совет на сессии обсудит предложенные изменения. В случае принятия решения, доходы бюджета города Смоленска на 2020 год составят 7 млрд 461 млн 478 тыс. рублей, расходы – 7 млрд 540 млн 762 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба.

Читай также:

Смоленск получит еще 19,5 млн рублей на лекарства от COVID-19. Это второй федеральный транш региону (подробнее).