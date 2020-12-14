Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Смоленске. Фото: УФССП России по Смоленской области.

В регионе с 18 по 22 декабря 2020 года пройдет Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Сотрудники управления судебных приставов проведут «горячую линию», где расскажут жителям региона о наличии задолженности и своевременном ее погашении, в том числе путем использования ресурса «Банк данных исполнительных производств».

В пресс-службе УФССП по региону сообщили, что акция пройдет в местах массового скопления людей.