В Смоленске электрик упал с высоты. Фото: pixabay.com.

Государственная инспекция труда рассмотрела случай на производстве. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

ЧП произошло 3 ноября 2020 года на Рославльском шоссе. Работник одного из предприятий почувствовал себя плохо и упал четырехметровой высоты.

- Электрик потерял сознание и упал с лестницы на бетонный пол, вследствие чего был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с ушибом головного мозга и множественными переломами, - сообщили в Инспекции.

Проверка показала, что перед работами сотрудник не прошел инструктаж, ему не выдали средства защиты «вследствие необеспеченности ими работодателем» и страховку, также за ним не был осуществлен присмотр. Кроме того, лестница на которой находился рабочий была неисправна.