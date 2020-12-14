Житель Сафонова избил сожительницу за то, что ПДН забрали их сына. Фото: pixabay.com.

В Сафонове мужчина избил свою сожительницу за то, что ПДН забрали их сына. Пара была под воздействием алкоголя.

В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что скандал произошел 29 сентября.

- Мужчина бил сначала руками и ногами, потом ударил табуреткой по голове и ножом в туловище. Хозяйка квартиры потеряла сознание, а злоумышленник лег спать. Пострадавшую обнаружили полицейские и оказали помощь, - сообщили ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.