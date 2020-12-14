Три ларька с одеждой сгорели в Ярцеве. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло на проспекте Металлургов 14 декабря. О возгорании ларьков пожарным сообщили очевидцы, проезжавшие мимо.

- Прибывшие огнеборцы потушили пламя. Три палатки и товар внутри них уничтожены. Причина пожара устанавливается специалистами, предварительная версия - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее Renault Logan загорелся во время движения в Смоленской области. Машина выгорела на глазах у водителя.