В Смоленске суд заставил пчеловода перенести пасеку дальше от соседей. Фото: pixabay.com.

Насекомые вылетали из ульев и атаковали людей. Решить вопрос миром не удалось, и владельцы соседних участков обратились в суд.

– Пчеловод не согласился с требованием и в разговоре с приставами только обещал убрать пасеку, но перенёс в безопасное место лишь часть ульев, – сообщили в пресс-службе УФССП по региону. – После смолянину рассказали об ответственности, которую он будет нести, если не решит вопрос с пчелами. Но и штраф в 5 тысяч рублей не показался пчеловоду убедительным.

На протяжении нескольких месяцев мужчина игнорировал судебное требование, при этом его долг рос. Спустя время, осознав финансовые затраты, пчеловод самостоятельно перенёс пасеку в другое место. Таким образом конфликт между соседями был решён, а судебное производство остановлено.

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