В Смоленской области 7 фермерских хозяйств получили 13,7 млн рублей. Фото: администрация Смоленской области.

На Смоленщине 7 фермерских хозяйств получили 13,7 млн рублей в ходе реализации регионального проекта «Агростартап». Господдержку оказали четырем производителям из Кардымовского, Новодугинского и Духовщинского районов - гранты помогут развить молочное скотоводство, оленеводство и ягодоводство. А три кооператива из Демидовского, Смоленского и Ярцевского районов получили деньги на покупку сельскохозяйственных инструментов и оборудования.

Стоит отметить, что с начала запуска проекта в области было создано 28 новых рабочих мест.

Также в пресс-службе администрации региона сообщают, что в этом году увеличится поддержка предприятий, которые сдают молоко на переработку внутри области и тем самым поддерживают местных производителей.

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