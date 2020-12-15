В Смоленске ежегодная пресс-конференция Островского пройдет онлайн. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Решение провести пресс-конференцию в дистанционном формате связано со сложной эпидобстановкой в регионе. В пресс-службе администрации региона отмечают, что вместе с главой региона на прямой связи будут находиться главы муниципальных образований и городских округов, которые при необходимости дадут пояснения по вопросам, относящимся к их территориям.

Посмотреть прямой эфир можно будет 23 декабря в 11.00 на странице «Смоленская область» в социальной сети «ВКонтакте».

- Как и в прошлом году, жители области смогут задать свои вопросы губернатору в комментариях к онлайн-трансляции, ряд из которых будут озвучены в эфире, - сообщили сотрудники пресс-службы.

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