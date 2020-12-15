В Смоленске автомобилисты жалуются на скользкие дороги. Фото: "DRIVE2 СМОЛЕНСК", ВКонтакте.

Шквал жалоб от автомобилистов обрушился на смоленских коммунальщиков из-за скользких улиц.

– Нормандия-Неман. Уважаемые дорожники, уверен, вы читаете новости группы... Алё, зима уже началась как пол месяца назад, собираетесь это чистить? Или у нас только столица убирается, – задается вопросом автомобилист в одном из пабликов.

– Спуск Лавочкина стоим. От шайбы – стоим, – добавляют другие водители.

В Смоленске автомобилисты жалуются на скользкие дороги. Фото: "DRIVE2 СМОЛЕНСК", ВКонтакте.

Снежная каша уже спровоцировала несколько аварий. Так, одну из машин выбросило с дороги. ДТП произошло на улице Беляева. К счастью, обошлось без пострадавших.