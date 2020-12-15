Смоленская музыкальная школа №1 стала одной из лучших в России. Фото: администрация г. Смоленска.

Смоленская музыкальная школа имени М.И. Глинки вошла в число лучших детских учреждений искусств России в 2020 году. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, победителей и лауреатов ежегодного состязания наградили в Российском фонде культуры.

В этом году в конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» участвовало 48 школ из 60 регионов страны и 446 учителей. Из них 6 преподавателей и 5 заведений стали финалистами. В том числе и смоляне.

Стоит отметить, что Смоленск уже второй год подряд выходит в финал конкурса.

Ранее «КП» писала, что учитель из Смоленска победила во Всероссийском профессиональном конкурсе.