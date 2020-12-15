Смолянка получила штраф за кражу сумки из раздевалки ТРЦ. Фото: pixabay.com.

Настоящая владелица сумки, в которой помимо личных вещей был еще и телефон, обратилась в полицию. Стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи с камер в магазине. Через некоторое время воришка была вычислена.

На суде женщина признала вину и была согласна вернуть настоящей владелице всю сумму нанесенного вреда. К слову, составила она около девяти тысяч рублей. Истец не возражала. Заднепровский районных суд приговорил смолянку к штрафу в пять тысяч рублей.