В Смоленской области четверть обращений в УФНС приходит через интернет. Фото: пресс-служба УФНС по Смоленской области.

В ноябре 2020 года в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области на рассмотрение поступило 79 обращений граждан. Из них 22 были направлены посредством интернет-сервисов ФНС России, размещенных на сайте www.nalog.ru.

Вопросы, с которыми граждане обращались в налоговый орган, касались, в первую очередь, обжалования решений государственных органов и должностных лиц‚ споров с физическими и юридическими лицами по обжалованию актов ненормативного характера и действий (бездействия) должностных лиц (21,5% от общего числа). На втором месте по популярности тематика, связанная с исчислением и уплатой налога на имущество (17,7 % от общего числа), на третьем – с учетом налогоплательщиков, получением и отказом от ИНН (8,9 % от общего числа). Плательщиков также интересовали вопросы, касающиеся исчисления и уплаты транспортного налога, актуализации сведений об объектах налогообложения и др.

Все обращения граждан рассмотрены без нарушения контрольных сроков.

Информацию о количестве и тематике обращений граждан, поступивших на рассмотрение в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области, можно найти в специальной рубрике на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.