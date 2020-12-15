В Смоленской области открыли новую спортивную площадку. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.
В поселке Озерном Духовщинского района открыли новую спортивную площадку. Комплекс установили в рамках нацпроекта «Демография». На площадке сделали прорезиненное покрытие и поставили тренажеры для сдачи ГТО и занятий физкультурой.
Новое спортивное пространство расположилось в поселковом парке, который стал популярным местом отдыха у озерненцев.
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