Почти 10 тысяч масок поступило в бюджетные учреждения Смоленска. Фото: из архива издания.

Средства защиты в учреждения Промышленного района передал депутат городского Совета от «Единой России» Александр Верейкин. Запаса хватит на месяц вперед.

- Важно, чтобы всегда был запас масок, ведь речь идёт о здоровье, - отметил депутат.

В пресс-службе партии отмечают, что депутат горсовета с начала пандемии помогает социальным учреждениям своего округа. Ранее были переданы два рециркулятора в сады «Василёк» и «Соловушка». А бесконтактный градусник, пульсоксиметры, ростомер и весы пополнили оборудование детской поликлинике в микрорайоне Южный.

Ранее вице-губернатор Вита Хомутова рассказала, кто получит пособие за особые условия труда в пандемию.