В Смоленске закрылся парк развлечений GALAXY PARK

Место отдыха проработало пять лет. Фото: ВКонтакте.

15 декабря крупнейший крытый парк развлечений в регион закрыл свои двери. О своем решении сообщила администрация учреждения в соцсетях.

- За 5 лет мы приняли 313 тысяч гостей, провели 97 тысяч Дней рождений и более 300 корпоративных мероприятий. Но, как и любая история может подойти к концу, история GALAXY PARK заканчивается, - написало руководство парка на своей странице ВКонтакте.

Напомним, ранее парк развлечений располагался на двух этажах в ТРЦ «Галактика». К слову, это было единственное место в городе, где жители могли сыграть в боулинг.