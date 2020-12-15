Более 160 км дорог отремонтировали в Смоленской области. Фото: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор".

В Смоленской области отремонтировали более 160 км дорог регионального значения и улично-дорожной сети областного центра. Как сообщают в пресс-службе администрации региона, работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт региональных трасс прошёл в Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Смоленском, Хиславичском, Холм-Жирковском и Угранском районах. А в областном центре полностью обновили четыре улицы - Николаева, Попова, Мало-Краснофлотскую и Кутузова.

На дорогах укрепили обочины, уложили второй слой асфальтового покрытия, установили новые дорожные знаки и заменили инженерные коммуникации. Кроме того, пешеходные переходы оборудовали системами освещения.

На ремонт потратили 2,8 млрд рублей.

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