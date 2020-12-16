В Смоленске внесли изменения в Устав города. Фото: smolsovet.ru.

15 декабря на сессии горсовета депутаты внесли изменения в Устав города. Так, с 16 декабря председатель горсовета Виктория Макарова исполняет полномочия на непостоянной основе. Сэкономленные средства – около 2 млн рублей – планируют по предложению депутатов фракции «Единая Россия» на межевание дворовых территорий для последующего вступления в федеральную программу по благоустройству «Комфортная городская среда» и межевание межквартальных проездов.

Деньги, предусмотренные до конца этого года и в 2021-м, будут возвращены в бюджет, сообщили в пресс-службе горсовета.

Ранее депутат Смоленского городского Совета передал почти 10 тысяч масок в бюджетные учреждения. СИЗы получили работники поликлиник, детских садов, школ и библиотек