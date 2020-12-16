Смолянин завалил экзамен и купил права в интернете. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Мужчина предъявил документы инспекторам ГИБДД, которые остановили его для проверки. Увидев пластик, полицейские усомнились в его подлинности.

- Проверка показала, что документ подделан. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел. На допросе смолянин признался, что не смог сдать экзамены в автошколе, поэтому приобрел водительское удостоверение на одном из сайтов сети Интернет, - сообщает УМВД России по Смоленской области.

За подделку документа мужчине грозит до одного года тюрьмы.