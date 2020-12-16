Смолян просят не оставлять машины у обочин дорог ночью. Фото: паблик «Смоленск» ВКонтакте.

Жителей Смоленска просят не оставлять автомобили у обочин дорог ночью, так как это мешает обрабатывать улицы города от осадков. Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, дороги убирает более 70 специальных машин. При том, техника работает круглосуточно, очищая тротуары, парки и скверы от снега и наледи.

Из-за плотного автомобильного трафика проезжую часть убирать сложно. Спецслужбы работают на полную мощность, чтобы очистить все развязки и перекрестки Смоленска.

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