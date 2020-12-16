Главе города Смоленска направят обращение с перечнем наказов жителей. Фото: Смоленский городской Совет.

Фракция партии «Единая Россия» в Смоленском городском Совете, заседание которой состоялось накануне внеочередной сессии, направит обращение Главе города Смоленска с перечнем наказов жителей.

- Члены фракции рассмотрели проект бюджета города Смоленска в первом чтении, где утверждаются основные его характеристики – объем доходов, расходов, дефицит. Сейчас мы видим только основные параметры. Администрация города ко второму чтению представит информацию по муниципальным программам, которые нами будут проработаны на комиссиях. Кроме того, мы подготовили пакет предложений, сформированный на основе наказов, озвученных в период избирательной кампании. Важно, чтобы пожелания смолян были учтены при формировании бюджета, поскольку это позволит решить острые проблемы в округах, волнующие жителей, - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Смоленском городском Совете, заместитель председателя горсовета Николай Шумейко.

Представители фракции приняли решение систематизировать наказы избирателей и учитывать их ежегодно при формировании бюджета.

В 2021 году, в частности, предлагается профинансировать работы по межеванию придомовых территорий, установке пешеходных переходов, детских и спортивных площадок, обустройству тротуарных пешеходных дорожек, площадок для выгула собак, освещению, а также выполнить другие важные наказы.