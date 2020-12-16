Железнодорожники обеспокоены ростом числа ДТП на переездах в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

За весь 2019 год автомобильный и железнодорожный транспорт сталкивались дважды. Причина аварий – грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: ремонтируют переезды, совместно с ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, постоянно инструктируют водителей на автопредприятиях.

Железнодорожники обеспокоены ростом числа ДТП на переездах в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

Так, в 2020 году в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 45 железнодорожных переездов. На четырех заменено резинокордовое покрытие и на 4 переездах – заградительные устройства.