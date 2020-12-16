Смолянин совершил 109 нарушений ПДД на сумму 100 тысяч рублей. Фото: r67.fssp.gov.ru.

Мужчина совершил 109 нарушений ПДД на сумму более 100 тысяч рублей. Автомобилист любил кататься по трассе с ветерком и часто попадал под прицелы видеокамер.

- В установленный законом срок, полученные штрафы должником оплачены не были, не повлияли на него и уведомления о возбуждении исполнительных производств. Мужчина всячески скрывал свое местожительство, по адресу регистрации временно не проживал, часто менял работу, - сообщили в УФССП России по Смоленской области.

Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, но и эта мера воздействия не сработала. Заставить мужчину рассчитаться с долгами удалось после ограничения правом управления машиной.

- Мужчина осознал всю серьезность ситуации и погасил задолженность, - сообщили в УФССП по региону.