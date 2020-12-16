В Смоленске власти рассказали о развитии сферы IT и службы занятости до 2025 года. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В пресс-службе администрации Смоленской области рассказали, как будут развиваться информационные технологии и служба занятости в регионе в ближайшие пять лет. Так, к декабрю 2022 года планируют увеличить число онлайн-услуг до показателя не менее 95% - сейчас он 21%. Смоляне смогут получить социальные выплаты и пособия, записаться ко врачу, узнать результаты медицинских тестов или оформить лицензию для бизнеса, не посещая при этом специальные учреждения.

В следующем году стартует проект по выдаче цифровых сертификатов для получения профессии в сфере IT-технологий. Обладатели такого удостоверения смогут обучиться одному из 22 направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование, создание IT-продуктов, промышленный дизайн, кибербезопасность и других. Более половины курсов рассчитаны на новичков, но есть и для продвинутых пользователей.

Начнёт работать «Цифровой центр занятости». Задача учреждения перейти на цифровую работу с гражданами. Смоляне не выходя из дома смогут узнать всю информацию об условиях работы. Также в рамках регионального проекта «Содействие занятости» приобрести дополнительные навыки смогут женщины в декрете или с маленькими детьми, пожилые люди, сотрудники организаций, находящиеся под риском увольнения.

В ближайшие годы подразделения службы занятости появятся в Смоленске, Ярцеве, Рославле, Вязьме и Сафонове.

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