В Смоленской области подвели итоги работы АПК в 2020 году. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области подвели итоги работы агропромышленного комплекса в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона. На совещании говорилось о достижениях сельского хозяйства. В текущем году на развитие АПК было выделено 1,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем в предыдущем. Также хозяйства получили 3,8 млрд кредитов, большая часть из которых льготные. Выручка с продукции составила 28 млрд рублей.

Посевная площадь зерновых и бобовых культур в этом году составила 380 тысяч гектаров. На 12% выросло производство льна. Инвестиции в эту отрасль превысили 2 млрд.

На 6% увеличилось количество крупного рогатого скота - произведено 90 тысяч тонн мяса и птицы. Также были построены ангары для кроликов, в которые завезли импортное племенное поголовье. В данную отрасль инвестиции составили 1 млрд, при этом, создано более 100 новых рабочих мест.

Кроме того, с 2020 года Смоленская область включена в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Реализовано 96 проектов по обустройству сел и деревень. В девяти поселениях проведено уличное освещение, построено 35 спортивных и детских площадок, обустроены памятные места.

С января в регионе действует льготная сельская ипотека - данной поддержкой воспользовались 390 человек.

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