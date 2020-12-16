В Смоленске введение локдауна из-за коронавируса назвали фейком

В Смоленске введение ограничений из-за коронавируса назвали фейком. Фото: ВКонтакте.

В Смоленске введение новых ограничений из-за коронавируса назвали фейком. Власти опровергли информацию о закрытии в регионе ряда учреждений - школ, спортивных объектов, культурных учреждений и др., которая распространена в соцсетях.

- По Смоленщине разлетаются очередные ложные новости, которые мы спешим опровергнуть, - сообщили в пресс-службе администрации региона. - Сегодня заседание Штаба не проводилось, решения подобного характера не принимались. Призываем вас доверять только официальными источниками информации: сайту администрации Смоленской области, региональному Оперштабу и паблику Смоленская область в соцсетях.

Ранее за сутки было выявлено еще 153 заболевших коронавирусом в 12 районах области и Смоленске.