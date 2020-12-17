В Смоленске «Современнику» «простили» аренду. Фото: Смоленский городской Совет.

Такое решение приняли народные избранники на пятой внеочередной сессии горсовета. Ранее «Современник», являющийся муниципальным унитарным предприятием, платил за землю по договору аренды около 300 тысяч рублей в год. Большие финансовые трудности возникли во время пандемии, когда были запрещены массовые мероприятия. Теперь плата для кинотеатра составит 3116 рублей в год – в сто раз меньше, чем было ранее.

- Это должно помочь муниципальному кинотеатру, оказавшемуся сейчас в крайне непростых условиях, стабилизировать финансовую ситуацию и не допустить банкротства – отмечают в пресс-службе горсовета.

Ранее в городе прошла акция по поддержке учреждения.