В Смоленске мужчина избил прохожего из-за 700 рублей. Фото: pixabay.com.

Промышленный районный суд вынес приговор местному жителю, который 20 ноября 2018 года догнал прохожего и ударил кулаком в висок. Мужчина сел на землю, схватившись за голову, но налетчик не унимался и продолжил избивать ранее неизвестного ему человека и требовать деньги.

– Мужчина протянул кошелек и грабитель скрылся. После было установлено, что добычей нападавшего стали 700 рублей, – говорится на сайте суда.

Приговором суда грабитель получил 4 года колонии строгого режима. Суд отменил ранее действовавший в отношении него условный срок.